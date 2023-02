Autoritatile americane se confrunta cu un nou fenomen horror, pe strazi: „tranq”, un tranchilizant pentru animale, numit xilazina, a patruns pe piața drogurilor care se vand la colțul strazii, creand și mai multa dependența, uimind autoritațile și provocand rani atat de severe incat uneori necesita amputarea. Peste 70.000 de persoane mor deja in fiecare an […] The post Ce este „tranq”, drogul care a adus "Apocalipsa zombie" pe strazile din SUA first appeared on Ziarul National .