Ce este și cum funcționează cardul Revolut Probabil ai auzit și tu de Revolut, un card pe care tot mai mulți romani il folosesc in momentul de fața. Aceasta companie care ofera servicii financiare a intrat de cațiva ani pe piața din Romania și are din ce in ce mai mulți clienți. Cardul Revolut este extrem de util pentru cei care calatoresc in alte țari și nu numai pentru aceștia. Daca nu știi ce este și cum funcționeaza cardul Revolut, atunci citește randurile urmatoare. Vei afla foarte multe informații care te-ar putea ajuta in decizia daca sa-ți faci sau nu un card Revolut. Despre cardul Revolut Despre cardul Revolut Un card Revolut, indiferent… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

