Stiri pe aceeasi tema

- Atribuirea a avut loc pe 26 august, iar rezultatul a fost transmis in platforma SICAP la aceeasi data Compania Nationala "Administratia Porturilor Maritime" SA Constanta a atribuit un contract, in urma unei proceduri simplificate, pentru realizarea de expertiza tehnica si proiectare retea de gaze naturale…

- Aceasta metoda foarte la moda in acest moment pe rețelele de socializare consta in aplicarea corectorului, a fardului de obraz și conturarea unul sub altul. Rezultatul este natural și creeaza un joc de umbre care ridica fața. Pe rețelele de socializare apar multe tehnici in jurul machiajului și sunt…

- Una dintre cele mai intalnite situații din bucatarie este atunci cand scurgerea de la chiuveta se infunda. Nu este vorba doar despre o zi in care s-a infundat, ci despre o perioada lunga de timp, care a provocat in scurgere o mazga densa. Ei bine, nu este nevoie sa dai banii pe tot felul de soluții…

- Statul roman va acorda ajutor ucrainenilor care se afla in tara noastra, ca sa aiba acces la educatie, sanatate si locuri de munca. Premierul Nicolae Ciuca a apreciat solidaritatea si empatia aratate de poporul roman fata de criza umanitara din tara vecina.

- Vrei sa pregatești un desert delicios pentru zilele de vara și n-ai nicio idee? Iți prezentam o rețeta simpla de prajitura care se va face doar din trei ingrediente. Rezultatul e incredibil și iți va placea la nebunie.

- Terapia cu lumina este studiata de oamenii de stiinta de la Institutul de Cercetare a Cancerului din Londra, care au dezvoltat o noua procedura activata in lumina, care ar putea ajuta la tratarea cancerului cerebral. Cheia este un compus care straluceste sub lumina pentru a ghida chirurgii catre tumora,…

- Foile de dafin au multipe beneficii pentru sanatate, dar știați ca ele sunt benefice și pentru "ingrijirea" hainelor? Iata ce se intampla daca pui foi de dafin in mașina de spalat. Rezultatul este uimitor. Tu știai acest truc?

- Dubloul Daniela Cociu – Maria Olarașu a cucerit medalia de aur pe distanța 200 metri la Campionatul European Under 23 de canoe de la Belgrad. Ele au inregistrat rezultatul 43.763. La 500 metri, fetele noastre au obținut medalia de argint, cu rezultatul 1:56.975, fiind intrecute de reprezentantele Poloniei…