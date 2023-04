Stiri pe aceeasi tema

- Daniela Daraban, director executiv al Federatiei Asociatiilor Companiilor de Utilitati din Energie, a vorbit despre criza energetica din Europa din aceasta iarna si masurile care ar trebui luate la nivelul Romaniei. "Cu bune si cu rele, pana la urma, Europa a demonstrat ca a reusit sa gaseasca resursele…

- Ministrul Proiectelor Europene, Marcel Bolos a fost intrebat, miercuri, daca Romania risca sa piarda bani din PNRR din cauza unui eventual refuz al partidelor din coaliție de a pune in practica recomandarile europene privind pensiile speciale. Bolos a declarat ca, daca Comisia Europeana va insista si…

- Indiferent de forma care va fi propusa de guvern si apoi negociata la vot in Parlament, este de asteptat ca actul normativ sa fie supus rapid controlului de constitutionalitate. Iar rezultatul acestei „reforme" a pensiilor, oricum facuta in bataie de joc, este previzibil. Cinci din cei noua judecatori…

- Un oraș din Romania ,,iți da bani” daca ajungi sa il vizitezi. Mulți turiști au fost surprinși de gratuitațile și facilitațile pe care le au acolo. Oamenii care aleg sa il descopere primesc ceva special incepand chiar cu 1 martie. Iata ce anunț a facut Asociația pentru Promovarea Turismului de acolo!…

- Activitatea seismica este prezenta zilnic pe teritoriul tarii noastre, insa foarte multe dintre cutremure nu sunt resimtite deoarece energia eliberata de acesta nu este foarte puternica. Exista situatii, din nefericite, in care ele genereaza pagube. Placa pe care se afla plasata Depresiunea Maramuresului…

- Mortalitatea prin cancer la noi in țara este peste media Uniunii Europene, aceasta boala fiind a doua cauza de deces dupa cele cardiovasculare. Datele publicate de Comisia Europeana și Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economica, OCDE, arata ca mortalitatea prin cancer reprezinta 19% din totalul…

- Intrucat Europa iși relanseaza transportul de calatori cu trenul, Comisia Europeana (CE) a anunțat ca va sprijini 10 legaturi feroviare transfrontaliere, printre un confortabil tren de noapte Paris-Veneția, unul Amsterdam-Barcelona prin Franța, legaturi intre Catalonia și Occitania, dar și o conexiune…

- Cluj-Napoca este orașul cu cele mai scumpe titluri de calatorie per unitate de timp din Romania. Cu un leu te poți plimba doar 10 minute cu autobuzul in „orașul de 5 stele”, 30 de minute in București și 40 de minute in Iași, potrivit unei analize publicate de Mobilitate Cluj Napoca.„Deși in Municipiul…