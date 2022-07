Ce este Odovania? Odovania Praznicului Schimbării la Faţă a Domnului Odovania este o tradiție bisericeasca ce dateaza din cele mai vechi timpuri. Odovania este intotdeauna legata de o sarbatoarea relgioasa importanta, cum ar Schimbarea la Fața a Domnului, Adormirea Maicii Domnului, Paștele sau Craciunul.Ce este Odovania?Cuvantul Odovanie vine din greaca: ἀπόδοσις (apodosis), dar și din slavona: отдание (otdaniye) și inseamna incheierea unei sarbatori, ultima zi in care aceasta mai este praznuita in Biserica in cursul unui an liturgic. Cel mai adesea, odovania incheie o perioada de praznuire prelungita. In ziua in care se face odovania unui praznic, se slujesc din… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

