Ce este mineritul spațial? In ultimii ani, pe masura ce Pamantul iși consuma din resurse intr-un ritm accelerat, mineritul spațial a devenit unul dintre principalele subiecte de discuție. El ar putea rezolva anumite probleme care se preconizeaza ca ar putea aparea pe Pamant in urmatoarele decenii. Mineritul spațial reprezinta actul de a extrage diverse materiale necesare din spațiu pentru a le aduce pe Pamant, unde ar urma sa fie folosite in așa fel incat sa fie acoperite anumite necesitați ale omenirii. Așadar, in condițiile in care multe resurse sunt pe cale de a fi epuizate pe Pamant, oamenii de știința au luat tot… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

