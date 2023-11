Stiri pe aceeasi tema

- Senatul a adoptat, luni, in calitate de prim for sesizat, „Legea 2 mai” initiata de catre PNL. Ministra Justitiei Alina Gorghiu a declarat ca este o initiativa legislativa care „ne asigura ca toti traficantii de droguri de mare risc vor sta in inchisoare”. „Acolo le este locul”, a completat senatoarea…

- Legea 2 Mai, inițiata de parlamentarii PNL pe modelul ”Legii Anastasia”, a fost adoptata luni, de Senat, urmand sa mearga la votul deputaților. Proiectul de lege a obținut 90 de voturi pentru. Actul normativ prevede ca traficanții de droguri sa fie condamnați la inchisoare cu executare, fara posibilitatea…

- Senatul a votat luni, cu 90 de voturi pentru, Legea 2 Mai, a anunțat Ministerul Justiției. Alina Gorghiu susține ca in primele 10 luni ale anului au fost inregistrate 10.780 de dosare avand ca obiect drogurile, fata 8484 in aceeași perioada a anului trecu

- Carnea sintetica, interzisa la comercializare in Romania. Senatul a adoptat legea. Care sunt sancțiunile Proiectul de lege prin care este interzisa carnea sintetica si produsele din aceasta carne a fost adoptat luni de Senat. Prin actul normativ, se interzice comercializarea pe piata interna a carnii…

- Senatul a adoptat cu 89 de voturi „pentru”, 16 „impotriva” si o abtinere, modificarile la proiectul de lege privind pensiile de serviciu, pentru punerea actului normativ in acord cu decizia Curtii Constitutionale, dupa ce initiatva legilativa a fost respinsa de catre judecatorii constitutionali. Senatul…

- Propunerea legislativa „2 Mai”, care prevede pedepse mai aspre pentru traficanții de droguri, a fost depusa miercuri la Camera Deputaților și va intra pe traseul legislativ, a anunțat ministrul Justiției, Alina Gorghiu. Potrivit acestui proiect de lege inițiat de parlamentarii PNL, traficanții de droguri…