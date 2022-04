Ce este gripa aviară H3N8, detectată pentru prima dată la om China a anunțat ca a detectat in premiera un caz de gripa aviara H3N8 la un copil. Acest tip de gripa nu a mai fost descoperit la om. Gripa aviara H3N8 este cunoscuta la pasari, cai, caini și chiar la foci. Dar iata ca și la om. Autoritațile sanitare chineze au anunțat ca acest tip de gripa aviara a fost descoperit la un copil in varsta de patru ani din provincia Henan, din centrul țarii. Copilul a avut febra și alte simptome, in special respiratorii. El a fost spitalizat și testat pozitiv la virus, la inceputul lunii aprilie. Familia copilului se ocupa cu creșterea puilor și locuiește intr-o… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

