- In cazul in care vindeti/radiați un vehicul și aveți un contract RCA in vigoare, aveți urmatoarele drepturi: Daca ați vandut/radiat vehiculul și nu ați produs accidente in perioada in care RCA prezent este in vigoare, va puteți recupera suma aferenta perioadei ramase pana la expirarea asigurarii respective.…

- Leguma care conține o sursa importanta de fibre alimentare - Ce alte beneficii arePe langa faptul ca sunt foarte gustoase, pastaile de fasole verde aduc numeroase beneficii sanatații: protejeaza sistemul cardiovascular, datorita continutului de antioxidanti, și sunt o sursa importanta de fibre alimentare.…

- Ministrul Finanțelor, Marcel Boloș, avertizeaza ca deficitul bugetar reprezinta o “amenințare serioasa pentru viitorul” Romaniei și anunța un pachet de masuri menit sa aduca o economie la buget de aproximativ 12 miliarde de lei incepand cu anul 2023. Marcel Boloș avertizeaza asupra deficitului bugetar…

- Guvernul a lansat in transparența decizionala Ordonanța de Urgența prin care se urmarește desființarea a 200.000 de posturi la stat. Conform acestei OUG, toate masurile trebuie puse in aplicare pana la 1 ianuarie 2024, iar in urma reorganizarii foarte mulți șefi vor disparea. De asemenea, OUG conține…

- Economie 217 contribuabili, verificați de AJFP Teleorman in semestrul I al anului 2023 iulie 27, 2023 09:05 In realizarea atribuțiilor stabilite prin Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedura fiscala, structurile de inspecție fiscala din cadrul A.J.F.P. Teleorman au verificat in semestrul I al…

- Ingrijirea și bunastarea persoanelor dragi in varsta reprezinta, cu siguranța, o prioritate pentru fiecare dintre noi. In cautarea soluțiilor potrivite pentru a le oferi confort și siguranța, un camin de batrani poate fi o opțiune demna de luat in considerare. Aceste centre specializate ofera o gama…

- Uniunea Europeana a mai facut luni un pas important pentru transferul transatlantic de date personale: Comisia Europeana a adoptat decizia privind caracterul adecvat al nivelului de protecție a datelor pentru Cadrul UE-SUA privind confidențialitatea datelor.

- Vinicius Junior (22 de ani) iși prelungește contractul cu Real Madrid pana in 2028, urmand ca anunțul oficial sa vina in curand. Extrema stanga din Brazilia a ajuns la ințelegere cu madrilenii și va primi o marire de salariu, potrivit AS, care citeaza Cadena SER. Suma nu a fost dezvaluita, dar conform…