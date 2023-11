Ministrul Energiei, Sebastian-Ioan Burduja, a participat la reuniunea ministeriala a Comitetului Director, infiintat in conformitate cu prevederile Acordului de Parteneriat Strategic in domeniul dezvoltarii si transportului energiei verzi intre Guvernele Republicii Azerbaidjan, Georgiei, Romaniei si Ungariei, la Budapesta, in Ungaria. Potrivit unui comunicat de presa transmis de Ministerul Energiei, proiectul “Coridorul Verde” prevede realizarea unui cablu de curent continuu, care va conecta toate cele patru state. Acordul ministrilor subliniaza importanta energiei verzi si curate in combaterea…