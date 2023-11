Stiri pe aceeasi tema

- Moșii de Toamna nu au o data fixa, dar sunt sarbatoriți in fiecare an in prima sambata din luna noiembrie. Creștinii se roaga pentru sufletele celor adormiți și este indicat sa fie dat de pomana. Ce alte tradiții se mai respecta pe 4 noiembrie 2023.

- Odata cu sosirea lunii noiembrie, credincioșii se pregatesc sa sarbatoreasca Moșii de Toamna, o festivitate cu o semnificație adanca și o tradiție indelungata. Aceasta sarbatoare, care cade intotdeauna intr-o sambata, este cunoscuta și sub numele de Sambata Morților.

- Daca iți place sa cultivi trandafiri in gradina, mai mult ca sigur ți-ai pus problema ingrijirii lor in sezonul rece. In randurile de mai jos poți afla care este secretul la care trebuie sa apelezi pentru a te bucura de trandafiri infloriți pana toamna tarziu. Cum trebuie sa procedezi pentru ca florile…

- Știi cand sunt Moșii de toamna 2023? Sambata Morților, așa cum i se mai spune, este o zi speciala dedicata pomenirii celor care s-au dus la odihna veșnica și este ziua in care cei ramași ofera de pomana spre liniștea morților. Exista o serie de tradiții și obiceiuri pe care trebuie sa le respecți de…

- Pentru creștinii ortodocși din toata țara, Sambata morților sau Moșii de toamna reprezinta o zi cu totul și cu totul importanta, care are o puternica semmnificație. Tradiția spune ca darurile care se ofera pentru sufletul celor adormiti au putere de mijlocire pe langa Dumnezeu pentru iertarea pacatelor…

- In mai puțin de o luna unii elevi se vor intoarce la școala, iar alții vor face primul pas intr-o clasa. Data inceperii noului an școlar este 11 septembrie, iar in acest context Ministerul Educației a anunțat și cand vor avea elevii vacanta de toamna in 2023, mai exact care este perioada in care vor…

- Moșii de Toamna 2023. Sambata Morților din timpul acestui anotimp are o data variabila, strans legata de celebrarea Sfantului Mucenic Dimitrie. Moșii de Toamna 2023. An de an, creștinii sarbatoresc Moșii de Toamna, o sarbatoare cu o data variabila, dar care cade intotdeauna intr-o zi de sambata. Aceasta…

- Ne aflam in luna august și urmeaza un eveniment important in randul creștinilor. Mai exact, Moșii de Toamna 2023. Ei bine, Sambata Morților din timpul acestui anotimp are o data variabila, strans legata de celebrarea Sfantului Mucenic Dimitrie. Care sunt regulile pe care trebuie sa le respecți.