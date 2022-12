O noua aplicație, LENSA AI, i-a innebunit pe utilizatorii de Facebook și Instagram. De la influenceri, vedete, adolescenti si pana la antreprenori sau politicieni, toti si-au transformat pozele in avatare cu ajutorul acestei aplicatii. Atenție, insa, la pericolele din spatele acelor Magic Avatars, care se obține cu aplicația LENSA AI! Ce este, concret, aplicația LENSA AI Lensa AI este o aplicație care a caștigat o popularitate ieșita din comun in ultimele zile in țara noastra. Romanii s-au grabit sa plateasca 20 de lei pentru a trimite 20 de poze din arhiva personala, urmand sa le primeasca editate…