- Leii, tigrii, paunii, liliecii, pangolinii și șerpii sunt printre animalele adaugate pe lista de interdicții, in incercarea Chinei de a-i opri pe cetațenii sai sa mai manance animale salbatice. Legea se bazeaza pe un ordin național impotriva comerțului cu astfel de animale, ceea ce a determinat…

- „Iar cel ungurean / Si cu ce-l vrancean / Mari, se vorbira, / Ei se sfatuira / Pe l-apus de soare / Ca sa mi-l omoare / Pe cel moldovan…” Asta ne spune „Miorița”. Realitatea e mai puțin poetica, dar pastreaza rima: baciul novacean n-a fost ucis de cel ungurean și de cel vrancean, ci de covidul din Wuhan!…

- Piata in aer liber de animale vii din Wuhan, in centrul Chinei, a jucat un rol in raspandirea noului coronavirus, insa este prea devreme sa se spuna in ce fel, a declarat vineri un reprezentant al Organizatiei Mondiale a Sanatatii (OMS), relateaza Reuters.

- O intrebare pe care și-o pun tot mai mulți, cu tot mai puține raspunsuri Este ceea ce am banuit din prima zi a epidemiei pe principiul „cine profita”. Logica doctorului taiwanez nu poate fi combatuta. Nu poate fi o inchipuire a lui sau o stire falsa. „Logica fara cusur a expertului taiwanez spune clar…

- Vastul comerț ilegal cu specii de animale salbatice și intruziunea excesiva a omului in natura sunt motivele pandemiei cu noul coronavirus , apreciaza Thomas Lovejoy (foto) . El spune ca nu este vorba de o „razbunare a naturii”, ci omenirea „și-a facut-o cu mana ei”. Oamenii de știința descopera ca…