Ce este ablația cardiacă și pentru ce este indicată? Odata cu inaintarea in varsta și cu apariția diverselor boli cardiovasculare cronice, chiar și bataile inimii iși pot schimba ritmul normal, regulat. Apariția unei tulburari de ritm cardiac, cunoscuta in termeni medicali drept aritmie, are ca substrat afectarea transmiterii semnalelor electrice la nivelul inimii, din diverse cauze. Aritmiile sunt adesea diagnosticate in timpul unor controale de rutina. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × .ro × NEWSLETTER × Am citit și sunt de acord cu

Politica… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

Stiri pe aceeasi tema

- O versiune inedita a melodiei "Starman" a lui David Bowie, realizata pe baza emblematicului show sustinut de regretatul artist britanic in cadrul emisiunii "Top of the Pops", a fost lansata pentru a marca implinirea a 50 de ani de la aparitia pe piata a discului "The Rise And Fall of Ziggy Stardust…

- Curtea de Apel București a amanat, vineri, pentru o luna luarea unei decizii definitive in mega dosarul de corupție al fosutlui șef al Casei Naționale de Asigurari de Sanatate, Lucian Duța, condamnat in prima instanța la șase ani de inchisoare cu executare pentru primirea unei mite de 6,3 milioane…

- Medicul Tudor Ciuhodaru a comentat luni apariția lui Vladimir Putin de la parada organizata de Ziua Victoriei, din perspectiva starii de sanatate. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × Am…

- Cristian Tudor Popescu a comentat parada militara organizata la Moscova, cu ocazia Victoriei Armatei Roșii impotriva nazismului de acum 77 de ani. Potrivit gazetarului, Vladimir Putin nu are niciun motiv sa sarbatoreasca o posibila victorie a Rusiei in Ucraina. Fii la curent cu cele mai noi…

- Serviciul de securitate ucrainean neaga acuzațiile lui Vladimir Putin, care a spus ca Occidentul are planuri de a ucide un jurnalist pro-Putin. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × Am citit…

- Cercetatori au identificat cinci tipuri de bacterii care au legatura cu cancerul de prostata agresiv, potrivit unui nou studiu, relateaza miercuri dpa. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × …

- Cercetatori au identificat cinci tipuri de bacterii care au legatura cu cancerul de prostata agresiv, potrivit unui nou studiu, relateaza miercuri dpa. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × …

- Inflatia are un nou lider dupa ce marfurile alimentare au prelat conducerea plutonului, a declarat, marti, pentru AGERPRES, Adrian Vasilescu, consultant de strategie la BNR, el mentionand ca se observa efecte de runda a doua. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…