- Concurenții au aflat care sunt cele trei echipe care intra la cursa pentru ultima șansa, in funcție de clasament, dar și de votul colegilor. Momentul a creat controverse printre echipe și au ieșit la iveala noi strategii și alianțe.

- In ediția din aceasta seara, trei echipe au intrat in cursa pentru ultima șansa la America Express. Dupa ce au spus pe cine nominalizeaza, unii concurenți au fost deranjați daca au primit voturi din partea celorlalte echipe și s-a lasat cu scantei.

- Ziua a inceput in forța in ediția 12 a emisiunii America Express, de la Antena 1. Dupa un vot ce a scos la iveala adevaratele pareri ale concurenților, Irina Fodor a dezvaluit care sunt cele trei echipe care intra la cursa pentru ultima șansa, in cea de-a treia etapa de pe Drumul Aurului.

- In ediția din aceasta seara, trei echipe au luptat pentru ultima șansa, dar acest lucru nu s-a lasat fara controverse. Dupa ce Jean Gavril și fratele sau, Dinu, impreuna cu Joaquin Bonilla și Ovidiu Buta s-au clasat pe ultimele poziții, Diana Bulimar și Larisa Iordache au fost trimise in cursa pentru…

- Concurenții le-au putut ajuta pe echipele care pleaca in cursa pentru ultima șansa oferindu-le obiecte personale care le vor ajuta foarte mult la probele ce urmeaza. Gesturile unor colegi i-au impresionat profund, in timp ce altele i-au dezamagit.

- Ediția America Express de ieri seara a fost una inchinata curajului, probele uluindu-i pe concurenți. Cursa a și debutat cu semnarea unui contract cu sange – Pacto de sangre – care le-a dat de ințeles ca ii așteapta o intrecere grea, una in care s-a pus la bataie a doua amuleta de 1.000 de euro și cea…

- MINIFOTBAL… Zilele trecute, la Iași, a debutat ediția a 15-a a Cupei Unirii la minifotbal, competiție la care participa și doua echipe din județul Vaslui. Este vorba despre campioana județului ASC Ivacec Vaslui și SC Comstar Vaslui. La competiția organizata de Asociația Județeana de Minifotbal Iași…

- Germania, campioana mondiala din 2014, debuteaza la CM 2022 impotriva Japoniei. Meciul incepe la ora 15:00, va fi liveTEXT pe GSP.ro și in direct pe TVR 1. Gazeta Sporturilor este, exceptand TVR-ul, singura instituție media din Romania care trimite 4 jurnaliști la turneul final din Qatar; Ovidiu Ioanițoaia,…