Stiri pe aceeasi tema

- Din decembrie 2021, banca centrala a crescut constant dobanzile, in incercarea de a controla inflatia, urcand principala sa dobanda de politica monetara de la 0,1% la un maxim din ultimii 15 ani, de 5,25%, in august. Lira sterlina a scazut cu 0,7% fata de dolarul american la scurt timp dupa decizie.…

- Foarte multe firme se vor inchide, din cauza masurilor fiscale propuse de Guvern, avertizeaza la RFI vicepreședintele USR Claudiu Nasui. Fostul ministru al Economiei atrage atenția ca povara fiscala pentru microintreprinderi se va tripla.Claudiu Nasui critica masurile fiscale: "Sunt un dezastru pentru…

- Lego anunta cresterea vanzarilor, in pofida evolutiei din ChinaCota de piata a Lego a continuat sa creasca in primul semestru din 2022, chiar daca piata jucariilor a scazut si consumatorii chinezi au revenit in magazine intr-un ritm mai lent decat se estima, transmite Reuters, conform Agerpres.…

- DFM SRL, care administreaza magazinul din Aeroportul Internațional Chișinau, a reacționat la declarația ministrului Economiei, Dumitru Alaiba, despre inchiderea in curand a acestuia. Compania subliniaza ca declarațiile demnitarului PAS reprezinta „o ingerința intr-o afacere privata și o proba juridica…

- Deputatul USR Claudiu Nasui, fost ministru al Economiei, acuza joi PSD si PNL ca ii mint pe romani atunci cand vorbesc, periodic, de scaderea cheltuielilor statului. Cifrele din statisticile oficiale arata ca, de fapt, Guvernul a crescut constant cheltuielile statului „exclusiv in beneficiul activului…

- Turcia a crescut semnificativ taxele pe combustibili cu aproape 200% pentru a face fața deficitului bugetar al țarii, care a ajuns la 263,6 miliarde de lire in primele cinci luni ale anului 2023. Aceasta masura a fost luata pentru a finanța majorarea bugetului cu 1.120 miliarde de lire (echivalentul…

- Turcia a majorat duminica cu aproape 200% taxele pe combustibili, pentru a finanta majorarea bugetului cu 1.120 miliarde de lire (42,2 miliarde de dolari), dupa ce cutremurele din februarie si alegerile prezidentiale din mai au dus la cresterea cheltuielilor, transmit Bloomberg si Reuters. Masura va…

- Președintele USR Catalin Drula afirma ca premierul Marcel Ciolacu ca „nu face nimic sa opreasca creșterea deficitului bugetar”: „De cand e premier a indatorat Romania cu peste 610 milioane de lei in fiecare zi”.„De cand e premier, Marcel Ciolacu a indatorat Romania cu peste 610 milioane de lei in…