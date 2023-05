Stiri pe aceeasi tema

- Fostul mare fotbalist englez David Beckham, 52 de ani, a recunoscut inca de cand era in activitate ca sufera de o tulburare obsesiv-compulsiva. Acum, intr-un documentar Netflix, a povestit noi detalii despre afecțiune, noteaza El Pais. „Totul trebuie sa fie ordonat și la linie. Cand pun bauturile racoritoare…

- Tulburarea de spectru autist este una dintre cele mai frecvente afecțiuni cu care se confrunta o mulțime de copii. Statisticile internaționale recente estimeaza ca 1 din 44 de copii au primit diagnosticul de autism in Statele Unite, iar datele inregistrate in ultimii ani in Romania indica o creștere…

- Poliția din Malaysia a anunțat spune ca investigheaza moartea unei femei al carei cadavru in descompunere a fost descoperit intr-o geanta de calatorie abandonata intr-o stație de autobuz, informeaza CNN . Valiza a fost gasita de un trecator langa o cladire aparținand companiei de electricitate de stat…

- * Doua miliarde de oameni din intreaga lume inregistreaza o asemenea deficienta Carența de vitamine nu se manifesta zgomotos. Cu toate acestea, corpul transmite anumite semnale care ar fi bine sa fie luate in seama. Vitaminele și mineralele (micronutrienții pe care organismul nostru nu ii poate produce…

- Argentinianca Martina Diaz, o influencerița pe TikTok, sufera de un sindrom care face ca pe fața și pe corpul ei sa ii creasca par abundent. Pentru a se impotrivi standardelor de frumusețe, ea impartașește fotografii cu corpul ei neepilat de peste un an.

- Un adevarat tur de forța a realizat in ultimele zile Larisa Blanari, președintele organizației județene de femei a PSD Suceava. Aceasta a fost in mai multe localitați ale județului, unde a participat la alegerile din sanul organizațiilor locale de femei. Deși mai are de "arat" județul ...

- Horia Brenciu nu suporta sa stea suparat cu soția sa, astfel ca de fiecare data el este cel care merge sa o impace. Artistul are o relație cu Alice Dumitrescu de 15 ani.Horia Brenciu și soția sa se cunosc din anul 1995, atunci cand erau colegi la TVR, insa abia in anul 2006 au inceput o poveste de dragoste.…

- Un cap și mai multe parți din corpul unei femei au fost gasite in pungi de plastic intr-un parc popular din nord-estul Parisului. Polițiștii au lansat o investigație dupa ce, luni, gradinarii au gasit pelvisul victimei. Ulterior, polițiștii sosiți la fața locului au descoperit alte parți umane, in pungi…