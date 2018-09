Ce dovedeşte actul sinucigaş? 5 explicaţii ale psihologului De cele mai multe ori, sinuciderea unei persoane, mai mult sau mai puțin apropiate, vine cu suferinta ca persoana nu mai este și nu mai putem impartași cu ea experiențe și trairi, vine cu sentimente de neputința, de vinovație, de furie, dezamagire, chiar cu sentimentul de a fi tradat. De cele mai multe ori, ne putem intreba daca e vina noastra pentru decizia lor, daca puteam face ceva anume pentru a preveni. Alteori, putem ramane timp indelungat in starea de furie indreptata impotriva persoanei care a recurs la acest gest din cauza sentimentelor de tradare, parasire ori renunțare sau furie indreptata… Citeste articolul mai departe pe universulargesean.ro…

Sursa articol si foto: universulargesean.ro

