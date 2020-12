Ce decorațiuni a ales Melania Trump pentru ultimul Crăciun la Casa Albă Melania Trump a prezentat decorațiunile pentru ultimul Craciun petrecut la Casa Alba. Prima Doamna a Statelor Unite a ales tema pentru sarbatori „America the Beautiful/ America cea frumoasa”, pentru a „aduce un omagiu maretiei marii noastre natiuni”. Pentru pregatirea decorului de basm de la Casa Alba, Melania Trump a fost ajutata de zeci de voluntari. Pomul de Craciun oficial, cu o inalțime de 5 metri, a fost decorat cu flori de hartie executate manual, in onoarea simbolurilor florale desemnate pentru fiecare dintre cele 50 de state ale SUA. Pe langa acesta, au fost decorați și alți brazi. Citește… Citeste articolul mai departe pe unica.ro…

