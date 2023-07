Stiri pe aceeasi tema

- Gabriela și Dani Oțil traiesc astazi emoțiile uneia dintre cele mai importante zile din viața lor: nunta! Cei doi soți ajung și in fața altarului, dupa ce cununia civila a fost organizata in urma cu doi ani. Iata primele imagini publicate in mediul online!

- Dupa doi ani de cant și-au unit destinele in fața oficialilor de la starea civila, Gabriela Prisacariu si Dani Oțil și-au jurat credința veșnica și in biserica. Duminica, 30 iulie, cei doi au facut cununia religioasa. Marele eveniment a avut loc la Manastirea Cașin din Capitala.

- Maria Constantin se pregatește pentru cel mai așteptat eveniment al vieții sale. Cantareața se casatorește curand, iar acum trebuie sa finalizeze ultimele detalii. La eveniment vor lua parte aproximativ 250 de persoane, iar Maria Constantin și iubitul ei au ales locația pe care o deține Gabi Badalau,…

- Mihai Petre și frumoasa lui soție, Elwira, au incins atmosfera pe ringul de dans la nunta lui Emi de la Noaptea Tarziu și a Madalinei. Cei doi au atras toate privirile și au fost in centrul atenției. Imagini savuroase cu indragitul cuplu!

- A fost o noapte speciala pentru Emi de la Noaptea Tarziu și Madalina! Cei doi s-au casatorit, iar petrecerea pe care au organizat-o a fost spectaculoasa. La fel a aratat și tortul uriaș pe care l-au ales pentru acest eveniment. Iata cum a aratat și ce model a avut.

- Este o zi importanta pentru Emi de la Noaptea Tarziu și soția lui! Cei doi s-au casatorit in urma cu cateva zile, iar acum au organizat o nunta ca in povești. Artistul le-a aratat fanilor cum arata locația unde este organizata petrecere, aranjata atent de o echipa profesionista. Decorul este desprins…