Ce decizie a luat ISU TImiș, după ce Arafat a criticat cererea de la Infecţioase Timişoara Inspectoratul pentru Situații de Urgența Timiș a decis, in urma criticilor aduse solicitarii conducerii Spitalului de Boli Infecțioase Timișoara, sa retraga autospeciala de pompieri din curtea unitații. ISU Timiș a dispus dislocarea temporara a unei autospeciale de stingere cu echipajul aferent care va asigura intervențiile din curtea spitalului. Autospeciala a fost dislocata sambata, incepand cu […] The post Ce decizie a luat ISU TImiș, dupa ce Arafat a criticat cererea de la Infectioase Timisoara first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

