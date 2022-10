Stiri pe aceeasi tema

- Luni, conducerea CNAIR a luat decizia suspendarii contractului de munca al lui Florea Dascalu care a fost arestat preventiv pentru fapte de corupție, in urma unei acțiuni a DNA Timis. ” Am toleranța zero pentru orice fapta de corupție, iar legea trebuie aplicata indiferent de funcția și de calitatea…

- Procurorii Serviciului Teritorial Timisoara al Directiei Nationale Anticoruptie l-au reținut pe Florea Dascalu, director al Directiei de Intretinere Drumuri Nationale si Autostrazi din cadrul Companiei Nationale de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR). Florea Dascalu este cercetat pentru luare…

- UPDATE – ”Am luat act de retinerea pentru 24 de ore a directorului pentru intretinere al CNAIR, Florea Dascalu si propunerea DNA de arestare preventiva pentru 30 de zile a acestuia. In functie de hotatarea instantei privind solicitarea DNA in aceasta speta si in conformitate cu legislatia muncii voi…

