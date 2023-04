Stiri pe aceeasi tema

- In interiorul Bisericii Ortodoxe Romane exista o diviziune foarte profunda, iar patriarhul Daniel „este exasperat de toate pantalonadele lui IPS Teodosie”, a spus fostul ministru al Culturii Theodor Paleologu la emisiunea In Fața Ta: Declarația vine in contextul dezbaterii privind data sarbatoririi…

- Propunerea lansata de Teodor Baconschi și Adrian Papahagi ca ortodocșii sa petreaca Paștele odata cu catolicii și protestanții este una buna crede Theodor Paleologu, fost ministru al Culturii. El spune ca data Paștelui nu e o dogma și ca, de fapt, problema e diviziunea ortodoxiei.

- Larisa Iordache, in varsta de 26 de ani, are o noua relație. Pana acum, sportiva a evitat sa dea detalii despre iubitul ei, insa acum a dezvaluit ce i-a placut cel mai mult la el, dar și cu ce se ocupa acesta. Intrebata ce calitați iși dorea sa aiba un partener și daca le-a gasit in iubitul ei, Larisa…

- Kremlinul susține ca nu crede in existența unui ''Dr. Evil'' pro-ucrainean, care s-ar afla in spatele atacului terorist de la Nord Stream, relateaza TASS, informeaza agenția RADOR.Kremlinul nu crede ca actori nestatali pro-ucraineni s-ar putea afla in spatele exploziilor de la gazoductele Nord Stream…

- Cunoscutul dirijor, compozitor și profesor Serghei Ciuhrii s-a stins din viața, la varsta de 84 de ani. Anunțul trist a fost facut de catre ministrul Culturii, Sergiu Prodan. „A fost un nume de referința in spațiul creației și valorificarii muzicii populare, printre cele mai respectate și apreciate,…

- Parchetul Curții de Apel Constanța, prin procurorul Teodor Nița, a decis sa claseze o plangere penala depusa impotriva Patriarhului Daniel și a IPS Teodosie de catre Cristi Calin, cunoscut drept „calugarul-amant“.

- Andrei Ivan, atacantul CSU Craiova, care a marcat golurile victoriei craioveni in meciul de sambata cu echipa CFR Cluj, a recunoscut ca a lucrat de mai multe ori schema de la lovitura libera. Clujeanul Ciprian Deac este sigur ca vinovati pentru infrangere sunt doar ei, jucatorii echipei campioane.…

- Trei zile intense, cu peste 130 de evenimente distribuite in intregul oraș, vor deschide anul mult-așteptat in care Timișoara ocupa titlul de Capitala Europeana a Culturii. Timișorenii și oaspeții din intreaga lume sunt așteptați sa participe la evenimente.