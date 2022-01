Stiri pe aceeasi tema

- Miliarde de oameni de pe tot globul se pregatesc sa intampine anul 2022, in cel de-al doilea Revelion umbrit de restrictiile impuse de pandemia de coronavirus, informeaza DPA, citat de agerpres. Intr-un interval de 26 de ore, incepand cu vineri ora 10:00 GMT si pana sambata ora 12:00 GMT, intregul…

- Yvette D'Ath, ministru al Sanatatii in statul australian Queensland, a fost anuntata de un jurnalist, in timp ce sustinea o conferinta de presa despre COVID-19, ca un paianjen urias se urca pe piciorul ei. Oficialul a refuzat sa-si opreasca discursul. "Nu imi plac paianjenii Huntsman, dar voi continua,…

- Nu exista om care sa nu stie de existenta clasicelor banane galbene, cunoscute drept banane Cavendish (denumite asa dupa ducele William Cavendish care a primit la inceputul anilor 1800 o banana dintr-o sera in care incepusera sa fie cultivate) si de gustul lor inconfundabil. Dar nu multa lume stie de…

- Pentru acest an se așteapta un volum extrem de redus de producție de vin, similar cu 2017 cand s-au atins 24.800 de milioane de litri. Acesta ar fi al treilea an consecutiv in care nivelul producției mondiale este sub medie. Pe regiuni, se anticipeaza un volum redus de producție in UE, in principal…

- Cea mai lunga eclipsa partiala de Luna din ultimele sase secole va avea loc in noaptea de joi spre vineri. Aceasta va putea fi vizibila in SUA timp de 3 ore si jumatate. Eclipsa va putea fi vazuta si din Europa de Vest, America de Nord, estul Australiei, Japonia si Noua Zeelanda. Cu toate acestea, va…

- Postul Kiss FM, radioul numarul 1 in Romania, implinește 18 ani. „Lasa lumea sa zica ce vrea / N-o mai crede, asculta-ți inima”. Sigur știți refrenul acesta, nu-i așa? Acum fix 18 ani, pe 5 noiembrie 2003, Voltaj venea la KISS FM și canta „Noapte Buna”. A fost piesa cu care a inceput povestea KISS,…

- Peste 50.000 de vizitatori au trecut pragul parcului tematic de la deschiderea sa, in vara acestui an. 42 de dinozauri in marime naturala sunt atractia celor care vin sa cunoasca lumea fabuloasa a supradimensionarii. Parcul tematic are o suprafata de peste 15.000 mp si este structurat pe 6 continente…