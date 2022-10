Ce cred fanii despre noua melodie cu vocea lui Freddie Mercury

Stiri pe aceeasi tema

- La 31 de ani de la moartea lui Freddie Mercury, formația Queen lanseaza o noua melodie cu vocea solistului. Este vorba de o melodie ce trebuia sa fie inclusa pe albumul „The Miracle”, din anul 1988. Piesa a fost redescoperita atunci cand echipa de productie a formatiei rock britanice a verificat arhivele…

- Cantecul „Face It Alone” a fost inregistrat initial in timpul sesiunilor pe care trupa Queen le-a organizat in 1988 pentru albumul „The Miracle”, dar nu a fost inclus pe acel material discografic.