Ce conține un contract prenupțial care sunt implicațiile legale unui astfel de document Multe persoane iau deja in calcul contractul prenupțial inainte de a-și lega destinele, un document important in cazul persoanelor care au venituri destul de mari, diferite unul fața de celalalt. Sa clarificam deci ce conține un contract prenupțial care sunt implicațiile legale unui astfel de document. In primul rand, contractul prenuptial este un document prin care viitorii soți aleg cum vor fi imparțite bunurile dobandite in timpul casatoriei, in cazul unui divorț. In termeni juridici se numește convenție matrimoniala și se incheie la notar, cu cel puțin 20 de zile inainte de ziua casatoriei,… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Romania are cea mai scazuta durata a relației de cuplu, din Europa. Durata medie a casatoriilor care se incheie cu divorț, de 8-9 ani Durata medie a casatoriilor care se finalizeaza cu divorț, in Romania, este de 8-9 ani, rata care ne plaseaza pe ultimul loc in Europa. In Regatul Unit, spre exemplu,…

- Seful Jandarmeriei Romane, colonelul Alin-Ionel Mastan, a adresat, joi, un apel la calm si la respectarea prevederilor legale catre cetatenii care participa la manifestatiile de protest. "Mesajul meu si al institutiei pe care o reprezint este acela pe care l-am transmis prin toate canalele posibile…

- Pe 15 martie 2018, Cazinoul din Constanta a fost inclus pe lista celor mai periclitate sapte situri din Europa. Lista fusese intocmita de Asociatia Europa Nostra si a fost data publicitatii de presedintele acesteia, Plaacute;cido Domingo. Trei ani mai tarziu, data de 15 martie il gaseste pe maretul…

- O fata in varsta de 9 ani din Sri Lanka a fost batuta in repetate randuri de catre o femeie pentru a alunga ”spiritul rau” din ea. Copila a murit in timpul ritualului violent. Atat mama fetei, cat și femeia care a efectuat ritualul au fost arestate, potrivit The Independent. Incidentul s-a petrecut…

- Maștile de protecție sanitara oferite gratuit de guvernul belgian ar putea conține particule toxice de argint și oxid de titan și nu ar trebui folosite, susține ministrul Sanatații din aceasta țara, conform Digi24, care citeaza Politico. In 2020, guvernul a comandat 15 milioane de maști de la compania…

- Un tribunal din China a decis ca un barbat trebuie sa-i plateasca fostei soții compensații financiare pentru munca depusa pe durata casniciei, o decizie in premiera, dupa ce a intrat in vigoare noul Cod civil, scrie digi24.ro.Femeia urmeaza sa primeasca 50.

- (P) De ce ai nevoie pentru a te casatori cu un cetațean strain? Dragostea nu ține cont de granițe, așa ca multe cupluri și familii sunt intemeiate de parteneri cu naționalitați diferite. Și in Romania, casatoriile cu straini sunt de multa vreme un lucru obișnuit, mai ales dupa 1989. Procedurile…

- Ministerul Educației a anunțat duminica seara ca a definitivat formularul de exprimare a consimțamantului pentru testarea elevilor care dezvolta simptome de COVID-19, in contextul redeschiderii școlilor incepand de luni. Cu cateva ore inainte de inceperea semestrului al doilea, ministerul Educației…