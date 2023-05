Stiri pe aceeasi tema

- „Am convenit ca liderii de sindicat sa mearga sa discute cu cadrele didactice, cu membrii de sindicat, si imi exprim convingerea ca vor da dovada de intelegere si vor conveni ca masurile pe care le-am discutat astazi sunt cele care pot sa readuca personalul didactic la catedra si elevii in banci si…

- Prim-ministrul Nicolae-Ionel Ciuca, președintele Camerei Deputaților, Marcel Ciolacu și ministrul Educației, Ligia Deca, s-au intalnit, la Palatul Victoria, cu liderii sindicatelor din educație, pentru a dialoga pe tema revendicarilor acestora. In urma intrevederii, au fost prezentate urmatoarele…

- La finalul discuțiilor de astazi cu sindicatele, Guvernul a anunțat ca oferta pentru profesori este urmatoarea: –”Guvernul Romaniei va adopta, maine, prin Ordonanța de Urgența, cresterea salariilor prevazute in legea 153/2017 cu 1000 lei brut lunar, care reprezinta pentru personalul didactic un avans…

- Guvernul a anunțat in urma cu puțin timp ca va crește salariile profesorilor cu 1.000 de lei brut, adica 600 lei net de la 1 iunie, adica banii ii vor primi de la 1 iulie. Sindicaliștii urmeaza sa dea un raspuns pana la ora 19.00. Guvernul Romaniei va adopta, maine, prin Ordonanța de Urgența, cresterea…

- Negocierile pe care sindicatele din Educație le vor purta duminica, 21 mai, la Guvern nu ii vor face pe profesori sa renunțe la greva generala, a transmis sambata, 20 mai, Simion Hancescu, președintele Federației Sindicatelor Libere din Invațamant (FSLI). „Exclus. Nu se deschid școlile luni”, a spus…

- Federațiile sindicale din Educație au anunțat ca profesorii intra in greva generala la sfarșitul lunii mai. Potrivit unor surse Realitatea PLUS, decizia a fost deja luata. Maine, 16 mai, vor fi prezentate toate informațiile legate de greva generala a angajaților din Educație, au precizat federațiile…

- ”Interimatele de la conducerea ANRE trebuie sa inceteze. Acum 6 luni, Guvernul a prelungit mandatele prin ordonanta de urgenta vorbindu-ne de rezolvarea crizei energetice si de stabilitate in conditiile unui razboi la granita. In realitate, nu a fost asa. Am vazut cu totii un presedinte ANRE mai preocupat…

- PNL a propus o inițiativa legislativa, semnata de deputații Mara Calista, Alin Ignat și Florin Alexandru Alexe, pentru a crește cuantumul maxim al indemnizației lunare pentru creșterea copilului de la 8.500 de lei la 12.000 de lei. Potrivit inițiatorilor, nivelul actual al indemnizației este prea scazut…