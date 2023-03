Ce conține factura de curent și de ce Factura la energie electrica poate parea complicata la prima vedere. Facturile de energie sunt formate dintr-o suma de costuri. In factura apar evidențiate costurile de achiziție a energiei consumate, care reprezinta peste 50% din factura la electricitate și peste 60% din cea la gaz, susțin reprezentanții Federației Asociatiilor Companiilor de Utilitati – ACUE. Se adauga apoi costurile necesare ca energia sa ajunga la consumatori și anume:-costul de transport, pentru preluarea energiei de la producatori și predarea catre rețelele operate de distribuitori,-costul de echilibrare și servicii de sistem… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Walmih Energie Verde S.R.L. are placerea de a anunța ca, in conformitate cu legea recent promulgata a președintelui Klaus Iohannis, ofera acum prețuri reduse la atat la invertoarele Huawei cat și la alte invertoare pentru panouri fotovoltaice. Aceasta lege a redus taxa pe valoarea adaugata (TVA) de…

- Autoritatea Nationala de Reglementare in domeniul Energiei (ANRE) a anuntat, joi, ca a aprobat noile reglementari privind contractul-cadru de furnizare a energiei electrice si modelul de factura aplicabil tuturor clientilor casnici. Conform ANRE, fost aprobat, joi, Ordinul pentru aprobarea contractului-cadru…

- Situația facturilor de regularizare din luna februarie 2023 vizeaza doar clienții de energie electrica care nu au beneficiat de plafon in anul 2022, dar care au un consum realizat in marjele de plafon de consum aplicabile in 2022, susțin reprezentanții Federației Asociațiilor Companiilor de Utilitați…

- De la 1 aprilie, facturile de energie electrica vor fi emise de furnizori catre toți clienții din Romania. Acestea vor respecta un format unic la nivel in național, potrivit unui proiect de ordin al ANRE. Masura a fost luata dupa ce au existat discuții privind complexitatea factorilor, atat la energie…

- Un oraș din Romania iși va alimenta cea mai mare parte a instituțiilor publice cu energia electrica provenita de la un parc fotovoltaic. Investiția locala se ridica la peste 4,7 milioane de lei. In felul acesta, municipalitatea incearca sa scape de facturile mari la curent. Exemplul sau ar putea fi…

- Situație neobișnuita in SUA, acolo unde oamenii se confrunta cu o penurie la un element de baza. Banalele oua lipsesc de pe rafturile magazinelor, iar acolo unde mai exista sunt nu scumpe și se vand cu restricții. Nu mai mult de doua cartoane de oua pentru un cumparator. O astfel de situație, des intalnita…

- Ministrul Finantelor, Adrian Caciu, a declarat, joi, referitor la posibilitatea reintroducerii schemei de compensare a pretului la carburanti, ca Guvernul va interveni daca lucrurile intra „intr-o zona mult prea volatila, in care sa nu poata fie sustenabila pentru economie si cetateni”, dar nu este…

- Patronul unei mici pizzerii din Adjud (Vrancea) a primit in ianuarie o factura la energia electrica de 376 de milioane de lei (aproximativ 76 de milioane de euro). Societatea Enel Muntenia, furnizorul de energie, a emis o factura record pentru spațiul in care funcționeaza pizzeria din Adjud. Factura…