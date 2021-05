Bianca Dragușanu deține bijuterii și ceasuri in valoare de minimum 200.000 de euro, iar in luna august a acestui ani sunt mari șanse sa se marite cu actualul ei iubit, Gabi Badalau. Ce colecție de bijuterii și ceasuri are Bianca Dragușanu Bianca Dragușanu este o femeie independenta din punct de vedere financiar. Ea și-a dorit […] The post Ce colecție de bijuterii și ceasuri are Bianca Dragușanu. Unul e mai scump decat un apartament in București appeared first on IMPACT .