Premierul Florin Cițu, care iși sarbatorește in Duminica Floriilor ziua numelui, a scris pe rețeaua de socializare ca iși dorește drept cadou revenirea la normalitate, care se poate realiza doar prin vaccinarea impotriva virusului SARS-CoV-2. “In Duminica Floriilor, va doresc tuturor multa sanatate si incredere. Iar celor care va serbati onomastica, la multi ani! Stiu ca […] The post Ce cadou iși dorește premierul Florin Cițu de ziua numelui appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .