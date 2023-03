Stiri pe aceeasi tema

- Zi speciala pentru soțul Brigittei Pastrama! Florin Pastrama iși sarbatorește ziua de naștere, iar partenerul vedetei a implinit varsta de 44 de ani. Florin Pastrama a fost sarbatorit de soția lui in Dubai, iar Brigitte Pastrama i-a facut o surpriza romantica. Iata cum l-a surprins!

- Vladuța Lupau iși sarbatorește astazi ziua de naștere. Cați ani a implinit indragita cantareața, dar și cum petrece alaturi de soț și copil. Vedeta a postat un mesaj emoționant pe o rețea de socializare.

- La Palatul Victoria a avut loc ceremonia de inmanarea certificatelor de absolvire a Programului de formare specializata pentru numirea intr o functie de demnitate publica de prefect si subprefect.Festivitatea a reunit reprezentanti ai administratiei publice de nivel inalt, factori de decizie, absolventi…

- Brigitte Pastrama și-a cumparat recent o locuința in Dubai, iar acum, vrea sa se mute definitiv acolo. Florin Pastrama, soțul acesteia, o va insoți, iar cel mai probabil cei doi vor face pasul urmator in toamna acestui an. „Sper ca Florin sa se acomodeze aici și imi doresc din Septembrie sa ma mut impreuna…

- Carmen de la Salciua a fost in Țara Sfanta pentru a treia oara, dar acum a fost alaturi de soțul ei, Marian Corcheș. In exclusivitate pentru Antena Stars, artista a vorbit despre lecțiile pe care le-a primit, dupa ce a fost la Mormantul Sfant. Iata ce declarații a facut cantareața in cadrul emisiunii!

- Impreuna am realizat acest miracol”, a scris gimnasta pe Instagram.Catalina Ponor a anunțat ca va deveni mamica fix de ziua ei de naștere. Fosta campioana la gimnasta le-a spus urmaritorilor ei, la aceea vreme, ca a primit cel mai frumos și cel mai prețios cadou:„Multumesc din suflet tuturor, pentru…

- Cristiano Ronaldo a plecat cu zambetul pe buze in Arabia Saudita unde negociaza un contract uriaș cu Al-Nassr. Starul portughez s-a distrat de minune cu familia de Craciun, iar Georgina Rodriguez i-a facut o mare surpriza. I-a adus in curte o mașina de 340.000 de dolari. Cristiano Ronaldo, rasfațat…

- Georgina Rodriguez, partenerea starului portughez Cristiano Ronaldo, l-a consolat pe acesta dupa esecurile din finalul de an, facandu-i cadou un bolid de lux, in valoare de 250.000 de lire sterline. Georgina i-a cumparat lui CR7 un Rolls Royce Phantom. Cristiano nu se astepta la un asemenea cadou, iar…