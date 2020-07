Ce băiat mare are fermecătoarea Geanina Ilieș Prezentatoarea de televiziune este și mama unui baiat adolescent care anul acesta va implini 14 ani și care a crescut ajungand sa fie cat mama lui de inalt. Geanina Ilieș este foarte mandra de fiul ei și deja a inceput sa meraga cu el pe la emisiuni de televiziune, fiind și foarte buni prieteni. Chiar... Read More Post-ul Ce baiat mare are fermecatoarea Geanina Ilieș apare prima data in TaBu . Citeste articolul mai departe pe tabu.ro…

Sursa articol si foto: tabu.ro

