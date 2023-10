Stiri pe aceeasi tema

- Dana Roba a avut parte, in vara acestui an, de trauma vieții sale, asta dupa ce inca soțul ei a lovit-de mai multe ori cu ciocanul in cap. In urma celor intamplate, make-up artistul a avut parte de susținerea mai multor persoane din lumea mondena, și nu numai. Printre vedete se numara și Anamaria Prodan.…

- Dana Roba a facut recent primele declarații despre „confruntarea” cu Daniel Balaciu, fostul ei soț. Vedeta a trecut prin momente foarte grele la tribunal și a avut mari emoții la aceasta revedere cu fostul ei partener de viața. Iata cum a decurs intalnirea dintre make-up artista și barbatul care a mutilat-o…

- A fost o zi importanta pentru Dana Roba! Make-up artistul l-a intalnit pe cel care a batut-o cu un ciocan pana cand a ajuns la un pas de moarte. Avocatul care il reprezinta pe Daniel Balaciu și punctul lui de vedere a facut primele declarații despre cum a decurs intalnirea dintre cei doi. Se pare ca…

- Dana Roba și Daniel Balaciu, barbatul care și-a mutilat partenera de viața cu numeroase lovituri de ciocan, vor avea prima confruntare in fața oamenilor legii vineri, 22 septembrie. Anunțul a fost facut chiar de catre victima, aceasta dezvaluind ca nu ii este deloc ușor sa treaca prin momentele de fața.…

- Anamaria Prodan a reușit din nou sa surprinda pe toata lumea. Joi seara, la VIVA! Influencers Party, impresara s-a afișat la brațul lui Flavius Nedelea, barbatul cu care a avut o relație dupa desparțirea de Laurențiu Reghecampf. Anamaria Prodan a uimit pe toata lumea joi seara, la VIVA! Influencers…

- Dana Roba (31 de ani) și Daniel Balaciu au ajuns dușmani de moarte! Neințelegerile dintre ei, din ultima perioada, l-au facut pe barbat, in urma cu cateva saptamani, sa recurga la un gest necugetat. Intr-un moment de furie, barbatul a batut-o pana a lasat-o intr-o balta de sange, iar Dana Roba a avut…

- Dana Roba (31 de ani) este dispusa sa iși refaca viața personala dupa divorțul oficial de Daniel Balaciu, barbatul cu care inca este casatorita de șapte ani și cu care are doua fetițe. Contactata de Click!, make-up artista a dezvaluit ca inca mai crede in iubire și nu ar spune nu unui nou juramant in…

- Dana Roba spune ca soțul sau a tot incercat sa puna mana pe banii sai cu orice preț, de aici și faptul ca a atacat-o. Neințelegeri ar fi aparut și ca urmare a faptului ca fiicele lor urmau sa ramana la mama, dar Daniel Balaciu nu a putut accepta acest lucru.