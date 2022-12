Stiri pe aceeasi tema

- Autoritațile sanitare din Noua Zeelanda au obținut custodia bebelușului bolnav ai carui parinți au refuzat operația chirurgicala menita sa ii salveze viața, de teama ca nu cumva cel mic sa primeasca sange de la donatori vaccinați impotrica Covid. Decizia de joi a Inaltei Curți urmeaza sa aiba ramificații…

- Decizia Inaltei Curți, pronunțata joi, in favoarea autoritaților sanitare urmeaza sa aiba ramificații ample și a devenit principalul obiect al protestelor anti-vaccin, organizate in fața salii de judecata, potrivit The Guardian . Copilul de șase luni cunoscut sub numele de Baby W nu poate supraviețui…

- Autoritatile au cerut marti justitiei sa le incredinteze custodia unui bebelus ai carui parinti se opun unei operatii chirurgicale menite sa-i salveze viata, de teama ca nu cumva el sa primeasca sange de la donatori vaccinati impotriva COVID-19.

- Autoritatile neozeelandeze au cerut marti justitiei sa le incredinteze custodia unui bebelus ai carui parinti se opun unei operatii chirurgicale menite sa-i salveze viata, de teama ca nu cumva el sa primeasca sange provenind de la donatori vaccinati impotriva COVID-19.

- Un cuplu din Noua Zeelanda refuza sa permita ca bebelușul lor de patru luni sa fie operat la inima daca in timpul intervenției se folosește sange de la un donator care a fost vaccinat impotriva Covid-19. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook…

- Parinții unui bebelus de 4 luni, din Noua Zeelanda, au refuzat sa accepte o operație pe inima, care ar putea salva viața copilului, deoarece se tem ca medicii ii vor face transfuzii cu sange de la oameni vaccinati. Parintii anti-vaccinisti au fost dati in judecata de Departamentul pentru Sanatate, care…

- Tanara povestește cum a suferit o intervenție chirurgicala de cantoplastie cu cateva ore inainte ca iubitul sau sa cumpere biletele de avion. Procedura consta in ridicarea colțului extern al ochiului și ajuta la obținerea unei „priviri de pisica".Ea explica in clipurile postate pe tiktok ca medicul…

- Elevii Școlii Militare de Subofițeri de Jandarmi "Petru Rareș" din Falticeni au dorit sa fie alaturi de unul din colegi, al carui tata trece printr-un moment dificil al vieții. Tinerii au mers la Centrul de Transfuzii și au donat sange pentru barbatul respectiv."Empatia și ...