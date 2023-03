Stiri pe aceeasi tema

- Ramzan Kadirov are mari probleme de sanatate dupa ce ar fi fost otravit! Acesta a chemat la Groznii un nefrolog din strainatate pentru ca cel mai probabil are probleme cu rinichii, a dezvaluit jurnalistul kazah Azamat Maitanov, conform presei din Ucraina. In timpul acesta, reprezentantul cabinetului…

- Vacanța unor elevi s-a transformat intr-un coșmar, asta dupa ce aceștia s-au imbolnavit, iar unii dintre ei au ajuns pe perfuzii la spital. Un grup de 28 de copii din București au decis sa petreaca vacanța la schi in Poiana Brașov, insa dupa ce au mancat o porție de ciorba au avut nevoie de ingrijiri…

- Camelia Potec a trecut prin momentde coșmar in timpul vacanței pe care a petrecut-o in Spania. Aflata in Barcelona, Președintele Federației Romane de Natație Pantatlon Modern a marturisit cu stupoare ca a fost jefuita și a ramas fara o parte din bagaje. Ce a pațit fosta mare campioana a Romaniei. Camelia…

- Situație hilara in Germania, unde un barbat a sunat la Poliție și a anunțat ca cineva strain se afla in patul lui. Evenimentul a avut loc la finalul saptamanii trecute, mai exact, vineri, 27 ianuarie. Ce descoperire au facut agenții de poliție la fața locului. Un barbat a sunat la Poliție și a anunțat…

- Locul din Romania unde s-au facut experimente și nimeni nu a știut. Se intampla in anul 1974, din ordin dat de Elena Ceaușescu. Soția fostului dictator Nicolae Ceaușescu era convinsa ca cercetatorii ar putea reuși sa incalzeasca locuințele romanilor doar cu apa și soare. Avea, in acest sens, și incredințarea…

- Gianluca Vialli este un fotbalist de care fanii lui Dinamo iși aduc aminte ca a spulberat visul echipei lui Mircea Lucescu de a juca in semifinalele unei cupe europene. Italianul imbraca tricoul formației Sampdoria și a marcat la București un gol uriaș care a cantarit foarte mult in economia calificarii.…

- Toata lumea iubește pomul de Craciun. Asta nu inseamna, insa, ca este foarte simplu sa fie pastrat in forma excelenta pe parcursul perioadei festive. Ne-am obișnuit atat de mult cu ideea de a-l avea in casele noastre incat este ușor sa uitam ca este, de fapt, un arbore de exterior. Trucul genial pentru…