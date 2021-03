Ce au declarat Megan și Harry despre familia regala in interviul pentru Oprah Ieri a fost difuzat interviul realizat de celebra Oprah Winfrey cu Prințul Harry și Meghan Markle. Primul pe care cei doi l-au acordat dupa ce au renunțat la rolurile de membri seniori ai Familiei Regale și s-au mutat in Statele Unite. Familia Regala impraștie minciuni despre ei? „Nu știu cum s-ar putea aștepta ca dupa tot acest timp noi inca sa tacem. Atata timp cat ei au un rol activ in a impraștia informații false despre noi. Daca faptul ca vorbim ne face sa riscam sa pierdem lucruri… am pierdut oricum deja foarte…