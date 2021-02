Ce au decis judecatorii in cazul Bisericii Izvorul Tamaduirii“ din Tomis Nord!

Stiri pe aceeasi tema

- Primarul municipiului Constanta a fost autorizat sa "desfiinteze lucrarile de constructie realizate fara autorizatie de construire la imobilul situat in Constanta, bulevardul Tomis nr. 322, zona Macul Rosu, jud. Constanta, in caz de neexecutare a obligatiei in termenul acordatldquo;. Azi, la Tribunalul…

- Tribunalul Constanta a dispus adaptarea contractului incheiat intre parti in sensul stabilirii cursului CHF leu la valoarea rezultata prin obtinerea mediei dintre valoarea CHF leu din momentul scadentei fiecarei rate si valoarea CHF leu de la momentul incheierii contractului de credit cf cursului oficial…

- Precizam ca trimiterea in judecata din cursul procesului penal nu poate, in nici o situatie, sa infranga principiul constitutional al prezumtiei de nevinovatie.Tribunalul Constanta a decis ieri revocarea controlului judicar luat in cazul lui Florin Croitoru, agent de politie penitenciara din cadrul…

- Noul termen in acest proces va avea loc la data de 23 februarie 2021. Andrei a decedat la data de 12 martie 2020. Recent, Tribunalul Constanta a decis sa mentina masura arestului la domiciliu dispusa fata de inculpat, un tanar de 15 ani, tot din Mangalia. Judecatorii din cadrul Tribunalului Constanta…

- Prin hotararea 8795 2020, din 16 octombrie 2020, Judecatoria Constanta, a admis cererea de chemare in judecata formulata de Primarul municipiului Constanta in contradictoriu cu parata Arhiepiscopia Tomisului. Arhiepiscopia Tomisului a contestat decizia Judecatoriei Constanta, la Tribunalul Constanta.Arhiepiscopia…

- Cele trei terenuri fusesera puse sub sechestru de catre procurorii DNA in Dosarul Retrocedarilor din Constanta, ancheta celebra in urma careia fostul primar al Constantei, Radu Mazare, s a ales cu noua ani de inchisoare. Firma Seaside Estate Company a cerut instantei inca din 2019 scoaterea terenurilor…

- Arhiepiscopul Tomisului Teodosie continua insistențele pentru desfașurarea pelerinajului de Sfantul Apostol Andrei și il invita pe președintele Klaus Iohannis, pe premierul Ludovic Orban și pe ceilalți membri ai Guvernului liberal sa ia parte la acest eveniment. „Luni, 30 noiembrie, este zi de sarbatoare…

- Judecatorii de la Tribunalul Constanța au hotarat ca anul acesta nu va avea loc pelerinajul de Sfantul Andrei. Decizia poate fi contestata in cinci zile. Sfantul Andrei este pe 30 noiembrie, deci chiar daca decizia ar fi contestata aceasta nu va fi pusa in practica. Pe timpul starii de urgența s-a stabilit…