De la inceputul anului, rușii s-au napustit, pur și simplu, sa cumpere aur! De mare popularitate se bucura atat bijuteriile și monedele, cat și lingourile, scrie cotidianul Izvestia. In total, de la inceputul anului, cetațenii au achiziționat 11,8 tone de metal prețios. In primul trimestru din 2021, a fost pentru prima data, in acest an, cand cererea consumatorilor a explodat, afișand o creștere de noua procente comparativ cu perioada similara a anului trecut. Dmitri Enukov, director al Departamentului pentru dezvoltarea soluțiilor de investiții și afaceri premium al Rosbank, a explicat ca interesul…