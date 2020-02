CE atrage atentia ca Romania nu a luat masuri pentru combaterea spalarii banilor Comisia Europeana a trimis miercuri scrisori de punere in intarziere Romaniei si altor sapte state (Ciprului, Ungariei, Olandei, Portugaliei, Slovaciei, Sloveniei si Spaniei) din cauza faptului ca aceste tari nu au notificat nicio masura de punere in aplicare a celei de-a 5-a Directive privind combaterea spalarii banilor (a 5-a Directiva AML), informeaza un comunicat de presa al Executivului comunitar.



Normele privind combaterea spalarii banilor sunt cruciale in lupta impotriva spalarii banilor si a finantarii terorismului. Recentele scandaluri de spalare a banilor au evidentiat necesitatea… Citeste articolul mai departe pe business24.ro…

Sursa articol si foto: business24.ro

