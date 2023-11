Stiri pe aceeasi tema

- Patru din zece companii active in Romania (41%), care afirma ca nu gasesc suficienti angajati, se confrunta cu un deficit de competente necesare pentru a satisface cerintele actuale de business, conform studiului Deloitte Global Human Capital Trends 2023, publicat joi, transmite Agerpres. Pe acest fond,…

- Un studiu realizat de Deloitte Global Human Capital Trends 2023 arata ca patru din zece companii active in Romania (41%) nu gasesc suficienți angajați, scrie G4media.ro . Pe acest fond, peste o treime dintre organizatii (35%) declara ca nu reusesc sa gaseasca un numar suficient de angajati. Potrivit…

- O categorie de angajați din Romania vor avea o serie de beneficii noi in contractul de munca, printre care o zi libera la aniversare si zece zile libere in caz de urgența medicala in familie.Vorbim despre angajatii din structurile Ministerului de Afaceri Interne, pentru care contractul colectiv de munca…

- Intr-o societate in care sanatatea mintala și starea de bine devin tot mai relevante pentru angajați și companii, o cercetare realizata in premiera in Romania pe segmentul de sanatate psiho-emoționala releva aspecte semnificative cu privire la utilizarea unor servicii de suport psihologic, dar scoate…

- In acest an, data de 31 decembrie pica intr-o zi de duminica. Astfel, noul an, respectiv 2024, va incepe intr-o zi de luni. Petrecerea dintre ani, noaptea de Revelion va aduce romanilor doua zile libere. Zilele de 1 și 2 ianuarie sunt considerate zile libere din punct de vedere legal. Angajații din…

- Acest proiect vine ca urmare a unui context mai larg, caracterizat de o creștere preocupanta a incidentelor sau accidentelor feroviare in Romania in ultimii ani. In acest sens, legiuitorii au considerat necesar sa ia masuri clare pentru a menține un nivel inalt de siguranța in transportul feroviar.…

- Angajații din Romania au lucrat, in 2021, in medie 39.8 ore pe saptamana, poziționandu-se cu mult peste media europeana de 36.4 ore, potrivit Eurostat . Pe de alta parte, romanii și-au luat echivalentul a 23.000 de ani de concediu medical in primul trimestru din 2023, adica 8,41 milioane de zile, conform…

- Angajații din Romania au lucrat, in 2021, in medie 39.8 ore pe saptamana, poziționandu-se cu mult peste media europeana de 36.4 ore, potrivit Eurostat. Pe de alta parte, romanii și-au luat echivalentul a 23.000 de ani de concediu medical in primul trimestru din 2023, adica 8,41 milioane de zile, conform…