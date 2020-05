Stiri pe aceeasi tema

- Romania se situeaza printre statele care vor beneficia cel mai mult de fondurile alocate prin noul instrument de redresare, in valoare de pana la 750 de miliarde de euro, prezentat miercuri de Comisia Europeana, potrivit unui document consultat de agentia DPA. Potrivit acestui document,…

- Planul UE pentru reconstrucția economica post-pandemie. Ce sume va primi Romania ca granturi și imprumuturi. Presedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a dezvaluit noul plan de buget al Uniunii Europene, menit sa alimenteze ambitiosul plan de reconstructie economica de dupa pandemia de coronavirus,…

- UE arunca 2,4 trilioane euro in lupta cu criza provocata de coronavirus. Ursula von der Leyen: “O necesitate urgenta si exceptionala pentru o criza urgenta si exceptionala” Comisia Europeana vrea ca statele membre UE sa sprijine un pachet de initiative de revenire economica in valoare de…

- Presedintele Comisei Europene (CE) Ursula von der Leyen dezvaluie miercuri un fond de relansare economica - in valoare de 750 de miliarde de euro -, un plan exceptional de ajutorare, foarte asteptat de catre state membre UE afectate de pandemia covid-19, relateaza AFP.Romania a tras lozul…

- Conform Reuters, citata de Agerpres, este prevazut un pachet de imprumuturi si subventii in valoare de mai multe sute de miliarde de euro. Sursele televiziunii germane N-TV au aflat ca sefii Comisiei Europeane ar dori sa mobilizeze o suma totala de 750 de miliarde de euro, dintre care 500 de miliarde…

- Perioada de izolare, creata de pandemie, care atrage dupa sine mari probleme economice, ii ingrijoreaza pe romani. 80% dintre sunt stresați din cauza a ceea ce va urma, adica a securitații financiare, arata un studiu facut de Kantar, conform agerpres.ro. Studiul a fost realizat in mai multe țari și…

- Paisprezece tari membre ale Uniunii Europene au avertizat joi impotriva incalcarii statului de drept in blocul comunitar pe motivul luptei impotriva pandemiei de COVID-19, intr-un moment in care premierul ungar Viktor Orban si-a acordat puteri aproape nelimitate in cadrul starii de urgenta, relateaza…

- UE vrea sa faca ceea ce nu a facut nici in timpul crizei din 2008-2009, pentru a salva economia de COVID-19. Șefa BCE și mai mulți lideri UE propun emiterea de ''coronabonduri'' Presedintele Bancii Centrale Europene, Christine Lagarde, a cerut ministrilor de Finante din zona euro sa…