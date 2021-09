Ce are Oradea şi nu are Iaşul. Un exemplu de acţiune pentru administraţia judeţului Cum a reusit Ilie Bolojan, seful CJ Bihor, sa lanseze proiectul unui terminal cargo urias langa aeroportul local si de ce Iasul abia face primii pasi in aceasta directie. Chiar daca s-ar realiza un terminal cargo, la Iasi nu exista infrastructura. De doua decenii, accesul spre aeroport se face pe acelasi drum stramt, plin de curbe. La fel ca la Iasi, Aeroportul Oradea vizeaza o investitie ce urmeaza sa fie finalizata pana la sfarsitul anului 2023. Cele doua aerogari au perspective diferite in privinta zborurilor de pasageri, dar una comuna in ceea ce priveste traficul de marfuri. Situata pe granita… Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

