Stiri pe aceeasi tema

- Bilele colorate plasate pe firele de inalta tensiune sunt esențiale pentru siguranța traficului aerian și prevenirea accidentelor grave. Aceste elemente vizibile au rolul de a atrage atenția piloților de avioane, elicoptere și alte mijloace de transport aerian, avertizandu-i cu privire la prezența cablurilor…

- Peste cateva zile, in Statele Unite, va avea loc premiera superproducției cinematografice ”Sleeping Dogs”. Interesant este ca filmul hollywoodian este bazat pe cartea scriitorului și ziaristului roman Eugen Ovidiu Chirovici. Este vorba de romanul ”The Book of Mirrors” (”Cartea oglinzilor”), scris in…

- Un inalt responsabil Hamas in Liban a afirmat sambata ca miscarea sa este deschisa oricarei discutii care ar pune capat „agresiunii” israeliene in Fasia Gaza, dar a apreciat ca este prematur sa se discute despre un acord privind un armistitiu.

- Aflata pe locul 15 in SuperLiga, Dinamo a inceput anul cu doua infrangeri, dar veștile proaste nu se opresc aici. FRF a sancționat clubul alb-roșu cu interdicție la transferuri pentru urmatoarele doua perioade de mercato.

- In cadrul dezbaterilor online lansate de primarul municipiului Constanta, Vergil Chitac pe Facebook in anul electoral 2024, a fost interpelat de internauti cu privire la problema sterilizarii gratuite a animalelor de pe strazile din Constanta, la care a incercat sa vina cu un raspuns cat mai nuantat.Chitac…

- Ionuț Lupescu, fostul mare internațional, l-a ironizat pe Andrei Nicolescu, administratorul special de la Dinamo, pentru lipsa transferurilor din aceasta iarna. „Cainii” au adus un singur fotbalist in aceasta perioada de mercato pana acum. Este vorba despre Darko Velkovski, 28 de ani, fundaș central…

- Excursiile cu saniile trase de cainii Husky sunt tot mai cautate, atat de romani cat și de turiștii straini. O buna parte dintre turiștii care ajung in zona susțin ca au venit in Harghita pentru peisajul de vis dar și pentru astfel de calatorii. In Harghita , un strat consistent de zapada s-a așezat,…

- Medicii veterinari atrag atentia ca animalele pot dezvolta fobii, miscari necontrolate si isi pot pierde viata din cauza efectelor produse de materialele pirotehnice. Tone de petarde si artificii sunt folosite in fiecare an, in luna decembrie, perioada care coincide si cu cele mai multe sesizari privind…