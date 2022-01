Ce ar putea fi o viață împlinită, plus alte gânduri la început de an Moartea lui Socrate de Jacques-Louis David (1787) • Citeam cu ceva vreme in urma despre un om de știința australian batran, dar sanatos, care cauta o țara in care sa moara (asistat). Nu voia sa mai traiasca, nu mai avea de ce, dar nu voia sa se sinucida; socotea ca are dreptul la o moarte decenta, liniștita, controlata. Ma gandeam atunci ca aceasta ar putea fi numita o viața implinita: cand nu ai niciun regret ca mori, cand frica instinctuala de moarte este complet epuizata. Poți ajunge aici altfel decat printr-o viața prea lunga, fiind pur și simplu prea batran? Citeste articolul mai departe pe scientia.ro…

Sursa articol: scientia.ro

