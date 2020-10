Acum un an, in 2019, indragita actrița și vedeta de televiziune divorța de soțul ei, actorul Alexandru Papadopol, cu care are o fiica, Ruxandra. La scurt timp, Ioana Ginghina și-a gasit un alt iubit, cu care a inceput o relație, insa nu vrea sa vorbeasca despre barbatul respectiv.De atunci actrița... The post Ce aniversare a avut in familie Ioana Ginghina appeared first on Tabu .