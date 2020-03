Stiri pe aceeasi tema

- Cițu: Ford va susține din surse proprii somajul tehnic timp de doua saptamani. Discutam cum putem sa ajutam dupa aceea Ministrul Finantelor Publice, Florin Citu, a declarat ca se afla in discutii cu oficialii Ford de la Craiova pentru a gasi solutii de ajutor, dupa cele doua saptamani in care compania…

- Ministrul Muncii face apel la angajatori sa nu abuzeze de clauza de forta majora pe fondul coronavirusului, ca sa dea oameni afara: “Solutia e somajul tehnic” Angajatorii nu trebuie sa abuzeze de clauza de forta majora din contractele de munca ale angajatilor, pentru ca incetarea contractului…

- Angajatorii nu trebuie sa abuzeze de clauza de forta majora din contractele de munca ale angajatilor, pentru ca incetarea contractului de munca de pe o zi pe alta ii lasa pe lucratori fara nicio forma de venit, a declarat, joi, ministrul interimar al Muncii si Protectiei Sociale, Violeta Alexandru,…

- Proiectul de lege care îi obliga pe angajatorii sa le acorde zile libere platite unuia dintre parinți daca școlile se închid din cauza unor ”situații extreme” a trecut joi de Comisia de Munca a Camerei FDeputaților și intra tot astazi la dezbateri în plen. Școlile din România…

- Munca la distanța in contextul extinderii coronavirusului. Ce masuri pot lua angajatorii și ce obligații au angajații care lucreaza de acasa In contextul creșterii numarului de cazuri de infectare cu noul virus Covid-19 pe teritoriul Romaniei, companiile trebuie sa ia o serie de masuri pentru protejarea…

- In contextul cresterii numarului de cazuri de infectare cu noul virus Covid-19 pe teritoriul Romaniei, se impune ca operatorii economici sa aiba in vedere o serie de masuri pentru protejarea salariatilor lor. Atat Codul Muncii, cat si Legea 319/2016 a securitatii si sanatatii in munca ("Legea…

- "Iresponsabilitate, incompetenta, bataie de joc la adresa contribuabilului roman?PSD le bifeaza pe toate trei. Asa a trecut legea pensiilor prin parlament, FARA surse de finantare doar cu impactul NEGATIV pentru buget", scrie, luni seara, pe Facebook, Florin Citu. Ministrul Finantelor Publice afirma…