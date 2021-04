Ce amenzi au mai dat polițiștii Astfel, in ultimele 24 de ore, polițiștii hunedoreni au derulat, pe raza județului, atat in mediul urban cat și rural, actiuni de verificare a masurilor sanitare vizand combaterea raspandirii noului virus SARS-CoV-2: au fost verificate 46 societați comerciale si 31 de mijloace de transport in comun, iar pentru neregulile constatate au fost aplicate 16 de sancțiuni contravenționale (14 pentru nerespectare masurii de protecție individuala si 2 pentru nerespectarea interdictiilor privind deplasarea/libera circulatie), valoarea totala a amenzilor fiind de 4.000 de lei. Cu ocazia controalelor… Citeste articolul mai departe pe replicahd.ro…

