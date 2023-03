Stiri pe aceeasi tema

- Ficatul este sistemul de filtrare al organismului. Acesta poate curata pana la 1450 de mililitri de sange pe minut. Are grija de chimicalele din organism si este organul principal care are grija de metabolizarea medicamentelor. Profita acum : Oferta de nerefuzat Oferta de nerefuzat la President Hotel…

- ⬤ Calugarii de la Sitaru, Gradiștea, fac adevarate minuni caritabile ⬤ Prin campaniile inițiate și demarate, numai anul trecut, calugarii Manastirii Sitaru au venit in intampinarea nevoilor persoanelor defavorizate de la sate, cu alimente, imbracaminte, incalțaminte, medicamente și rechizite școlare,…

- Monica Anghel a trecut printr-o transformare uimitoare și a slabit peste 40 de kilograme. Aceasta are o dieta echilibrata și reușește sa consume tot ceea ce iși dorește, respectand cateva criterii simple.

- Romanii adora in special painea, iar cei mai mulți o consuma și prajita. Gospodinele o pun la aparatul special pentru prajit pentru micul dejun, pe grill la gratarul din weekend sau in baie de ulei daca este facuta in ou și cu zahar ca in copilarie. Indiferent de cum alegi sa o servești, specialiștii…

- Care sunt alimentele ce nu se consuma in timpul iernii. Ele pot fi mancate in alta perioada a anului, precum primavara sau vara. Nu se recomanda in sezonul rece deoarece duc la scaderea imunitații și nu ofera organismului beneficiile de care are nevoie.

- In perioada de iarna apar tot mai multe persoane care se confrunta cu raceala sau gripa. Pentru a avea o imunitate de fier, trebuie sa consumam mai multe alimente pline de nutrienți. In acest fel, ne vom feri, in mod natural, de virușii care vor sa-și faca de cap in organismul nostru. Ele sunt la indemana…

- Intr-o perioada in care numarul cazurilor de gripa este in creștere, specialiștii ne indeamna sa ne vaccinam antigripal, intrucat sistemul imunitar este mai puțin echilibrat, astfel ca suntem mai vulnerabili in fața virusurilor gripale și a virozelor. Intr-un interviu realizat de Biroul de Presa al…

- Indiferent in ce colț al lumii s-ar afla, romanul știe ca de pe masa de Revelion nu trebuie sa lipseasca peștele. Este alimentul care ne va feri de necaz tot anul. Mai sunt, insa, și alte alimente care trebuie consumate in noaptea dintre ani.