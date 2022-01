Ce aduce „Baba Cloanța de Italia”: Azi vine Vrăjitoarea Befana O sarbatoare mai mult decat tradiționala din Italia, include povestea unei vrajitoare cunoscuta sub numele de La Befana. Ea sosește pe coada de matura in noaptea de 5 spre 6 ianuarie, cu jucarii și dulciuri pentru copiii buni și bulgari de carbune pentru cei rai. S-ar putea spune ca, pentru italieni, Sarbatorile de iarna de abia acum incep! Deoarece Befana este foarte importanta pentru ei. In fapt, La Befana, care ajunge pe fondul Epifaniei in Italia, joaca un rol important la ei. Dupa celebrarea Befanei, copiii merg inapoi la școala, adulții – inapoi la locul de munca. Practic, odata cu Epifania… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

