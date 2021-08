Stiri pe aceeasi tema

- Cantareata Britney Spears, in varsta de 39 de ani, a distribuit recent, pe Instagram, fotografii in care apare doar in pantaloni scurti din denim. Joi, ea a revenit cu un videoclip in aceeasi ipostaza, potrivit news.ro. In videoclipul foarte scurt, Spears sta in umbra unui copac in timp ce…

- Daniel Pavel, prezentatorul show-ului “Survivor Romania” și-a cerut iubita in casatorie. Vedeta de televiziune și-a anunțat publicul ca s-a logodit prin intermediul rețelelor de socializare, postand, pe pagina sa de Instagram, o fotografie in care apare alaturi de viitoarea lui soție, Marina. “Eu dorul…

- Julia Hennessy Cayuela, o cunoscuta influencerita de 22 de ani din Brazilia, urmarita de peste 330.000 de persoane pe Instagram, a murit intr-un grav accident de motocicleta in apropiere de Sao Paulo. Dornica de aventura și senzații tari, tanara se afla intr-o plimbare pe motor impreuna cu soțul ei,…

- Simona Balaceanu s-a numarat printre finalistele emisiunii Burlacul sezonul 6, insa tanara n-a reușit sa-l cucereasca pe Andi Constantin, astfel ca fata a vorbit pe Instagram despre experiența pe care a trait-o in competiție. Fanii emisiunii, dar și persoanele ce au indragit-o pe parcursul sau in competiție…

- Cel de-al doilea sezon al show-ului „Masked Singer Romania” vine cu o mulțime de suprize. Mai multe maști, mai multe vedete iși vor ascunde identitatea imbracand costume spectaculoase, iar patru detectivi agili vor pune cap la cap indiciile pentru a descoperi cine sunt cei care iși vor proteja identitatea…

- Narcisa Birjaru, prima femeie care a caștigat Chefi la cuțite Fanii emisiunii Chefi la Cuțite de la Antena 1 au urmarit aseara, cu sufletul la gura, finala sezonului cu numarul 9. A fost o finala plina de emoții și premiere. Mai intai, este pentru prima oara dupa multe sezoane cand in finala a intrat…

- Andreea Balan a fost mereu in forma, afișand o silueta de clepsidra. In ultima vreme insa fanii vedetei s-au aratat ingrijorați de faptul ca artista a slabit prea mult, iar acest lucru nu o avantajeaza.

- Zarug e unul dintre cei 18 concurenți de la „Asia Express”, sezonul 4, „Drumul Imparaților”. Iata care e numele lui complet și cu ce se ocupa. Zarug face echipa la „Asia Express”, sezonul 4 cu Lorelei. Cei doi nu sunt atat de cunoscuți pe micul ecran, insa sunt doua nume celebre in zona digital.„Mie…